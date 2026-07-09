Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" установли дедлайн для Маркуса Рэшфорда. "Барселона" вступила в борьбу за Эли Жуниора Крупи. "Наполи" хочет Алехандро Гарначо. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" хочет продать нападающего Маркуса Рэшфорда до 8 августа, когда улетит в Дублин на предсезонный матч. (The Sun)



Полузащитник Орельен Тчуамени заключил с "Реалом" новый контракт до 2031 года, чем исключил свой переход в "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль" ведут борьбу за полузащитника "Лилля" Аюба Буадди. (Football Insider)



Главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо проявляет интерес к защитникам Риккардо Калафьори и Пьеро Инкапье из "Арсенала", а также Рубену Диашу из "Сити". (Fichajes)



Опасаясь ухода своего капитана Бруно Гимараэса, "Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитника Ламину Камара из "Монако" и Кевину Дануа из "Осера". (The Athletic)



"Арсеналу" может хватить 65-90 миллионов фунтов для покупки Гимараэса. (Fabrizio Romano)



"Барселона" готова составить конкуренцию "Арсеналу" и "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи. (Fichajes)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся среди пяти клубов Премьер-Лиги, которым интересен вингер "РБ Лейпциг" Антонио Нуса. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" отказался отпустить голкипера Гульельмо Викарио в "Ювентус" на правах аренды. (Tuttomercatoweb)



"Челси" рассмотрит возможность приглашения бывшего нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (Caught Offside)



"Наполи" находится среди европейских клубов, которые хотят приобрести вингера "Челси" Алехандро Гарначо. (TEAMtalk)



"Ипсвич" интересуется голкипером "Ньюкасла" Ником Поупом. (Sky Sports)



Бывший защитник "Сельты" Оскар Мингеса договорился о переходе в "Кристал Пэлас" свободным агентом. (Fabrizio Romano)



"Ювентус" согласовал условия личного контракта с Эмилиано Мартинесом и теперь хочет, чтобы "Астон Вилла" понизила установленную за своего голкипера цену в 8.5 млн. фунтов. (La Gazetta dello Sport)



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Суперкомпьютер Opta считает сборную Англии четвертым фаворитом на победу на ЧМ-2026, после Франции, Аргентины и Испании. (Opta)



Поскольку англичане сыграют в полностью белой форме, их соперник по 1/4 финалу ЧМ-2026 в лице сборной Норвегии был вынужден изменить цвет своих игровых трусов с белого на красный. (Daily Express)



Матч между сборными Испании и Бельгии в 1/4 финала станет для рефери Майкла Оливера седьмым на ЧМ-2026, и это лучший показатель среди английских арбитров. (The Athletic)



Принц Абдулла, бывший владелец "Шеффилд Юнайтед", потребовал от клуба вернуть долг в 35 млн. фунтов. (BBC)