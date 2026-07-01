"Фиорентина" арендовала Дрэгушина у "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" отправил своего защитника Раду Дрэгушина в итальянскую "Фиорентину" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2026/27.

По окончании нового сезона "Фиорентина" будет обязана выкупить Дрэгушина, если тот сыграет определенное количество матчей. При таком сценарии "Тоттенхэм" сможет рассчитывать на долю в 10 процентов с последующей перепродажи игрока клубом Серии А.



Дрэгушин сыграл 48 матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях после своего перехода из "Дженоа" в январе 2024. Это количество могло бы быть больше, если бы не разрыв крестообразных связок колена, оставивший Раду без футбола почти на год.



Ранее этим летом "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Яна Пола Ван Хекке и Маркоса Сенеси, поэтому главный тренер Роберто Де Дзерби смог со спокойной душой отпустить 24-летнего румына.