Харри Уилсон перешел в "Лидс"

"Лидс" подтвердил переход бывшего вингера "Фулхэма" Харри Уилсона в качестве свободного агента.

Уилсон забил 36 голов и отдал 46 результативных передач в 187 матчах за "Фулхэм" с момента своего перехода из "Ливерпуля" за 12 миллионов фунтов в 2022 году.



Минувший сезон и вовсе стал лучшим в карьере Уилсона, который совершил 17 результативных действий в Премьер-Лиге, однако "Фулхэму" так и не удалось договориться с Харри о новом контракте.



Став свободным агентом на прошлой неделе, сейчас 29-летний игрок сборной Уэльса официально присоединился к "Лидсу", где получил контракт до 2030 года.



"Я очень, очень взволнован. Это огромный, огромный клуб в Премьер-Лиге. Чтобы играть за "Лидс", тебе нужна сила духа. Ты должен уметь совладать с давлением от требований клуба, требований фанатов. Ты должен уметь совладать с давлением, чтобы выходить и проявлять себя", — сообщил Уилсон.