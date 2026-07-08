Бруно Гимараэс сказал "Ньюкаслу", что хочет в "Арсенал"

Капитан "Ньюкасла" Бруно Гимараэс уведомил свой клуб о желании перейти в "Арсенал" в это трансферное окно.

Еще в июне появилась информация, что "Арсенал" сделал "Ньюкаслу" устное предложение о покупке Гимараэса в размере менее 60 миллионов фунтов.



Несмотря на то, что "Ньюкасл" ответил отказом и дал понять, что не приветствует предложения по своему ключевому игроку и лидеру, "Арсенал" не успокоился.



Как сообщает The Athletic, "Арсенал" не обращался напрямую к "Ньюкаслу" и решил действовать через Гимараэса, который попросил "сорок" отпустить его к чемпионам Премьер-Лиги.



У Гимараэса остается еще два года по контракту, который он переподписал в октябре 2023 и который содержит действовавший до июня 2024 пункт о выкупе за 100 млн. фунтов.



28-летний полузащитник едва завершил выступление за сборную Бразилии на Чемпионате Мира, где выходил в стартовом составе на каждый матч своей национальной команды и отдал четыре результативные передачи, но не смог предотвратить поражение от Норвегии в 1/8 финала.



Добавим, этим летом "Ньюкасл" уже понес две крупные потери, продав Энтони Гордона в "Барселону" за 69 млн. фунтов и Сандро Тонали в "Тоттенхэм" за 100 млн. фунтов.