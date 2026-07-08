"Юнайтед" согласовал покупку Сантоса за 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Челси" о приобретении полузащитника Андрея Сантоса.

"Юнайтед" переключился на Сантоса после того, как отказался переплачивать за Эллиота Андерсона и Матеуша Фернандеша, которые достались "Манчестер Сити" и "Тоттенхэму", соответственно.



Переговоры "Юнайтед" по Сантосу сложились гораздо более гладко, потому что "Челси" оказался открыт к расставанию с Андреем, а сам игрок — к переходу в клуб, где сможет рассчитывать на регулярную игровую практику.



Как сообщает The Athletic, теперь "Юнайтед" заплатит за Сантоса 48 миллионов фунтов, а еще 2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде легко достижимых бонусов. Дополнительно "Челси" сможет получить 10 процентов с последующей перепродажи 22-летнего бразильца "красными дьяволами".



Сам Сантос уже согласовал с "Юнайтед" условия личного контракта и получил от "Челси" зеленый свет на поездку в Манчестер, чтобы окончательно оформить свой трансфер.



В минувшем сезоне Сантос сыграл 43 матча за "Челси" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь 13 появлениями в стартовом составе.