"Юнайтед" согласовал покупку Сантоса за 50 млн. фунтов

Андрей Сантос "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Челси" о приобретении полузащитника Андрея Сантоса.

"Юнайтед" переключился на Сантоса после того, как отказался переплачивать за Эллиота Андерсона и Матеуша Фернандеша, которые достались "Манчестер Сити" и "Тоттенхэму", соответственно.

Переговоры "Юнайтед" по Сантосу сложились гораздо более гладко, потому что "Челси" оказался открыт к расставанию с Андреем, а сам игрок — к переходу в клуб, где сможет рассчитывать на регулярную игровую практику.

Как сообщает The Athletic, теперь "Юнайтед" заплатит за Сантоса 48 миллионов фунтов, а еще 2 млн. фунтов будут предусмотрены в виде легко достижимых бонусов. Дополнительно "Челси" сможет получить 10 процентов с последующей перепродажи 22-летнего бразильца "красными дьяволами".

Сам Сантос уже согласовал с "Юнайтед" условия личного контракта и получил от "Челси" зеленый свет на поездку в Манчестер, чтобы окончательно оформить свой трансфер.

В минувшем сезоне Сантос сыграл 43 матча за "Челси" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь 13 появлениями в стартовом составе.





Метки Манчестер Юнайтед, Сантос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2026 20:00

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Последние комментарии:




  1. kapken 08.07.2026 20:54 # kapken
    Time is money!!! Впаривать невпихуемое мы умеем со свистом, самый полезный навык вообще в мире футбола

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  2. sean-dyche18plus 08.07.2026 20:46 # sean-dyche18plus
    ебнулись шоли?если срити 120 лямов за какого-то баркли 2.0 отваливает.то этот топарик минимум столько же должен стоить.пиздец.муму поздравляю с отличной сделкой.

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  3. santos-cfc 08.07.2026 20:14 # santos-cfc
    Here we go(((

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