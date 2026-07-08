Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" сделает предложение по Феликсу Нмече. "Челси" назначил цену за Андрея Сантоса. Эмиль Хески развелся с женой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" планирует предложить 51 миллион фунтов за полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечу. (United in Focus)



"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Эдуарду Камавинга. (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" сделал запрос насчет 17-летнего полузащитника "Тихуаны" Хильберто Моры. (El Universal)



Голкипер "Арсенала" Кепа Аррисабалага открыт к переходу в клуб, где сможет стать первым номером. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" готов продать своего капитана Кристиана Ромеро. (Givmesport)



"Ньюкасл" следит за полузащитником "Бернли" Лесли Угочукву, который также интересен "Галатасараю". (Dutchie Brown)



Вингер "Эвертона" Тайлер Диблинг вызывает интерес у "РБ Лейпциг". (Daily Mail)



"Вест Хэм" хочет приобрести полузащитника "Ноттингем Форест" Джеймса Макати. (talkSPORT)



"Ипсвич" готов обновить свой трансферный рекорд с помощью покупки нападающего "Тулузы" Эмерсонна. (Givemesport)



"Челси" хочет за своего полузащитника Андрея Сантоса 60 млн. фунтов. (Dutchie Brown)



"Челси" отправит нападающего Джесси Дерри в аренду в "Спортинг". (Fabrizio Romano)



Владелец "Борнмута" Билл Фоули исключает продажу Алекса Скотта или Эли Жуниора Крупи этим летом. (talkSPORT)



Другое



"Бернли" ведет переговоры с главным тренером "Генка" Ники Хайеном. (BBC)



Матч сборных Мексики и Англии на Чемпионате Мира посмотрело по BBC больше людей, чем высадку человека на луну. (The Telegraph)



Стадион "Тоттенхэма" установил рекорд, собрав аудиторию в 65,000 на концерте музыкального бой-бэнда BTS. (Football.London)



Экс-нападающий сборной Англии Эмиль Хески развелся с женой и теперь встречается с бывшей девушкой 64-летнего легенда снкуера Джимми Уайта. (Daily Mail)