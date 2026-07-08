Нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс остается целью номер один "Арсенала" на это лето.

Несмотря на то, что в сборной Англии на Чемпионате Мира Роджерс оказался в тени Джуда Беллингема, к Моргану существует огромный интерес.



По информации The Athletic, 23-летний Роджерс находится на радаре у "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Баварии", причем "канониры" рассматривают Моргана в качестве приоритетной цели.



"Вилла" не хочет продавать Роджерса, но последнее слово будет за совладельцем бирмингемского клуба Нассефом Савирисом.



Если до продажи Роджерса все же дойдет, "Вилла" надеется выручить более 116 миллионов фунтов, за которые "Манчестер Сити" покупает полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.



Продажа Роджерса позволила бы "Вилле" закрыть вопрос с соблюдением правил финансового фейр-плей, за нарушение которых бирмингемцы недавно были оштрафованы УЕФА второй год подряд.



Что касается предпочтений самого Роджерса, то источник лишь сообщает о желании Моргана играть в Лиге Чемпионов, куда "Вилла" и так квалифицировалась.



В качестве альтернативы Роджерсу "Арсенал" всерьез рассматривает Брадли Барколя из ПСЖ.