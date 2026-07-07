Бельгия подтвердила худшие опасения насчет травмы Амаду Онана

Сборная Бельгии официально подтвердила, что полузащитник "Астон Виллы" Амаду Онана получил разрыв крестообразных связок колена.

24-летний Онана повредил свое правое колено в первом тайме победного для бельгийцев матча 1/8 финала Чемпионата Мира против США (1:4), пытаясь добраться до мяча раньше Кристиана Пулишича.



После матча Онана был замечен на костылях и со специальной защитой в области колена, а проведенное в больнице обследование подтвердило худшие опасения.



"К сожалению, медицинское обследование подтвердило, что Амаду получил разрыв крестообразных связок колена".



"Мы немедленно обсудили с Амаду и "Астон Виллой" лучший подход к его восстановлению. В ближайшие дни мы вместе определим следующие шаги в его лечении и реабилитации", — цитирует доктора бельгийской сборной Браима Асена BBC.



Учитывая характер травмы, Онана рискует остаться вне футбола на срок от шести до девяти месяцев, что может подтолкнуть "Виллу" к выходу на трансферный рынок для приглашения нового полузащитника.