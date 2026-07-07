"Арсенал" договорился с Илланом Мелье

"Арсенал" согласовал переход бывшего голкипера "Лидса" Иллана Мелье.

На прошлой неделе у Мелье истек контракт с "Лидсом", и The Athletic утверждает, что Иллан уже договорился с "Арсеналом".



После прохождения медобследования Мелье официально присоединится к "Арсеналу" свободным агентом, что позволит "канонирам" отправить юного Томми Сетфорда в аренду.



Мелье был первым номером "Лидса" в своих пяти первых сезонах на "Элланд Роуд", но его нестабильная форма в 2024/25 обернулась тем, что Иллан угодил в опалу к главному тренеру Даниэлю Фарке и не сыграл ни минуты в минувшей кампании.



Приход 26-летнего француза может поставить под вопрос будущее в "Арсенала" Кепы Аррисабалаги, который был дублером первого номера "канониров" Давида Райи в минувшем сезоне.