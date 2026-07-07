"Брентфорд" приобрел Джейдона Энтони

"Брентфорд" объявил о приобретении вингера "Бернли" Джейдона Энтони.

Энтони заключил с "Брентфордом" четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и обошелся "пчелам" в 20 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



26-летний англичанин был одним из лучших игроков "Бернли" в минувшем сезоне, забив восемь голов и отдав две результативные передачи в Премьер-Лиге, хотя "бордовым" этого оказалось недостаточно, чтобы избежать вылета.



Всего Энтони провел два сезона в "Бернли", прежде поиграв за "Лидс" и "Борнмут". За плечами у Джейдона опыт 70 проведенных в Премьер-Лиге матчей.



Sky Sports добавляет, что 15 процентами от вырученной суммы "Бернли" придется поделиться с "Борнмутом" как с бывшим клубом Энтони.