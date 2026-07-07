Полузащитник "Астон Виллы" Амаду Онана получил травму крестообразных связок колена в матче за сборную Бельгии на Чемпионате Мира.

Минувшей ночью бельгийцы разгромили сборную США со счетом 1:4 и вышли в четвертьфинал ЧМ-2026, однако эта победа оказалась омрачена травмой 24-летнего Онана.



Онана был заменен еще на 21-й минуте матча в Сиэтле. Позже Амаду заметили на костылях и со специальной защитой около правого колена.



Как сообщает The Athletic, у Онана диагностировали травму крестообразных связок колена, и это означает, что впереди у Амаду многие месяцы реабилитации.



Травма Онана станет большим ударом по "Вилле", чей главный тренер Унаи Эмери рассматривает Амаду одним из своих ключевых полузащитников, наряду с Бубакаром Камара и Юри Тилемансом.



В минувшем сезоне Онана провел 38 матчей за "Виллу" во всех соревнованиях и помог команде Эмери выиграть Лигу Европы.