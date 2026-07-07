Аморим считает "Милан" более серьезным испытанием, чем МЮ

Рубен Аморим Главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим заявил, что его новый клуб является более серьезным испытанием, нежели "Манчестер Юнайтед".

Аморим покинул "Юнайтед" в январе, отработав в клубе с "Олд Траффорд" лишь 14 месяцев. Это был очень болезненный период для "красных дьяволов", которые так и не приняли игровую философию Рубена.

Сейчас Аморим возвращается к работе, начиная перестройку "Милана", который не попал в Лигу Чемпионов, и Рубен чувствует, что здесь ему будет еще сложнее, нежели в "Юнайтед".

"Если вы посмотрите мое предыдущее интервью, которое я дал, то там я сказал, что "Милан" — по-настоящему особенный клуб для меня".

"Это большое испытание. Я обещал себе, что после своей предыдущей работы выберу испытание поменьше".

"Но вот я здесь — и это испытание еще больше", — цитирует Аморима Sky Sports.





Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Милан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2026 10:00

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Последние комментарии:




  1. chop 07.07.2026 11:09 # chop
    Удачи Рубен, ты просто оказался не в то время. Может к счастью для нас

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  2. crazy2008 07.07.2026 10:54 # crazy2008
    Это он был очередным "испытанием" для МЮ.

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  3. timangel 07.07.2026 10:43 # timangel
    С менее серьезным не справился, что тут ожидать тогда

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  4. sausage 07.07.2026 10:29 # sausage
    Цыган солому стелит заранее

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