Аморим считает "Милан" более серьезным испытанием, чем МЮ

Главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим заявил, что его новый клуб является более серьезным испытанием, нежели "Манчестер Юнайтед".

Аморим покинул "Юнайтед" в январе, отработав в клубе с "Олд Траффорд" лишь 14 месяцев. Это был очень болезненный период для "красных дьяволов", которые так и не приняли игровую философию Рубена.



Сейчас Аморим возвращается к работе, начиная перестройку "Милана", который не попал в Лигу Чемпионов, и Рубен чувствует, что здесь ему будет еще сложнее, нежели в "Юнайтед".



"Если вы посмотрите мое предыдущее интервью, которое я дал, то там я сказал, что "Милан" — по-настоящему особенный клуб для меня".



"Это большое испытание. Я обещал себе, что после своей предыдущей работы выберу испытание поменьше".



"Но вот я здесь — и это испытание еще больше", — цитирует Аморима Sky Sports.