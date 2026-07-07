Аморим считает "Милан" более серьезным испытанием, чем МЮ
Главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим заявил, что его новый клуб является более серьезным испытанием, нежели "Манчестер Юнайтед".
Аморим покинул "Юнайтед" в январе, отработав в клубе с "Олд Траффорд" лишь 14 месяцев. Это был очень болезненный период для "красных дьяволов", которые так и не приняли игровую философию Рубена.
Сейчас Аморим возвращается к работе, начиная перестройку "Милана", который не попал в Лигу Чемпионов, и Рубен чувствует, что здесь ему будет еще сложнее, нежели в "Юнайтед".
"Если вы посмотрите мое предыдущее интервью, которое я дал, то там я сказал, что "Милан" — по-настоящему особенный клуб для меня".
"Это большое испытание. Я обещал себе, что после своей предыдущей работы выберу испытание поменьше".
"Но вот я здесь — и это испытание еще больше", — цитирует Аморима Sky Sports.
07.07.2026 10:00
Просмотров: 470
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Удачи Рубен, ты просто оказался не в то время. Может к счастью для нас
(ответить)
Это он был очередным "испытанием" для МЮ.
(ответить)
С менее серьезным не справился, что тут ожидать тогда
(ответить)
Цыган солому стелит заранее
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий