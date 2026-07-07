Светская хроника за вторник

"Ливерпуль" вступил в борьбу за Крисенсио Саммервилла. "Манчестер Юнайтед" договорился с Карлосом Балеба. "Арсенал" может купить Аарона Ван-Биссаку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Атлетико" может пригласить бывшего нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на замену Антуану Гризманну. (Fichajes)



"Ливерпуль" хочет 17-летнего полузащитника "Тихуаны" и сборной Мексики Хильберто Мору. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" решил поспорить с "Челси" и "Манчестер Юнайтед" за вингера "Вест Хэма" Крисенсио Саммервилла. (Caught Offside)



"Юнайтед" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Брайтона" Карлосом Балеба. (Givemesport)



"Арсенал" рассматривает защитника "Вест Хэма" Аарон Ван-Биссаку в качестве возможной замены для Бена Уайта. (TEAMtalk)



Бывший нападающий "Ювентуса" Душан Влахович был предложен "Тоттенхэму". (TEAMtalk)



"Челси" не отпустит 19-летнего нападающего Джесси Дерри в "Баварию". (Football Insider)



"Челси" уверен в приобретении защитника "Райо Вальекано" Пепа Чаваррии. (Ben Jacobs)



"Челси" вступил в переговоры о покупке центрального защитника "Вердера" Карима Кулибали, который также интересен "Юнайтед" и ПСЖ. (TEAMtalk)



Полузащитник "Пармы" Мандела Кейта вызывает интерес у "Лидса". (La Gazzetta dello Sport)



"Брентфорд" предложил 19 миллионов фунтов за ивуарийского полузащитника "Трабзонспора" Криста Инао Улаи. (The Sun)



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Бывший защитник "Челси" Филипе Луис был назначен главным тренером "Монако". (Sky Sports)



Экс-тренер "Эвертона" Роберто Мартинес покинул сборную Португалии после вылета с Чемпионата Мира. (Sky Sports)



"Страсбург" обратился к бывшему наставнику "Тоттенхэма" и "Брентфорда" Томасу Франку. (Sacha Tavolieri)



Спортивный директор "Халла" Джаред Дублин, занимавший свой пост с октября 2024, покинул клуб. (Sky Sports)



У полузащитника "Брентфорда" Джордана Хендерсона диагностировали перелом лучевой кости. Ветеран будет прооперирован и на ЧМ-2026 уже не сыграет. (talkSPORT)