Каллум Уилсон направляется в "Брентфорд"

"Брентфорд" близок к подписанию свободным агентом бывшего нападающего "Вест Хэма" Каллума Уилсона.

Уилсон едва не покинул "Вест Хэм" еще в январе, но в итоге остался и завершил сезон с семью голами.



Стараний Уилсона оказалось недостаточно, чтобы "Вест Хэм" избежал вылета из Премьер-Лиги, а контракт Каллума истек в конце июня.



Как сообщает Sky Sports, теперь 34-летний англичанин собирается перейти в "Брентфорд", чтобы добавить конкуренции бомбардиру "пчел" Игорю Тиаго.



Позже на этой неделе Уилсон пройдет медобследование в "Брентфорде", после чего подпишет однолетний контракт.