Каллум Уилсон направляется в "Брентфорд"

Каллум Уилсон "Брентфорд" близок к подписанию свободным агентом бывшего нападающего "Вест Хэма" Каллума Уилсона.

Уилсон едва не покинул "Вест Хэм" еще в январе, но в итоге остался и завершил сезон с семью голами.

Стараний Уилсона оказалось недостаточно, чтобы "Вест Хэм" избежал вылета из Премьер-Лиги, а контракт Каллума истек в конце июня.

Как сообщает Sky Sports, теперь 34-летний англичанин собирается перейти в "Брентфорд", чтобы добавить конкуренции бомбардиру "пчел" Игорю Тиаго.

Позже на этой неделе Уилсон пройдет медобследование в "Брентфорде", после чего подпишет однолетний контракт.





Метки Брентфорд, Вест Хэм, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2026 00:05

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