Каллум Уилсон направляется в "Брентфорд"
"Брентфорд" близок к подписанию свободным агентом бывшего нападающего "Вест Хэма" Каллума Уилсона.
Уилсон едва не покинул "Вест Хэм" еще в январе, но в итоге остался и завершил сезон с семью голами.
Стараний Уилсона оказалось недостаточно, чтобы "Вест Хэм" избежал вылета из Премьер-Лиги, а контракт Каллума истек в конце июня.
Как сообщает Sky Sports, теперь 34-летний англичанин собирается перейти в "Брентфорд", чтобы добавить конкуренции бомбардиру "пчел" Игорю Тиаго.
Позже на этой неделе Уилсон пройдет медобследование в "Брентфорде", после чего подпишет однолетний контракт.
07.07.2026 00:05
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