Англия может подать апелляцию на удаление Куансы против Мексики

FA задумывается о том, чтобы подать апелляцию на удаление защитника Джарелла Куансы в матче за сборную Англии против Мексики.

23-летний Куанса был изгнан с поля на 54-й минуте победного для англичан матча 1/8 финала Чемпионата Мира минувшей ночью (2:3), получив прямую красную карточку за грубый подкат.



Таким образом, защитнику "Байера" положена дисквалификация на четвертьфинал ЧМ-2026 против Норвегии в ближайшую субботу.



Однако Sky Sports сообщает, что разгоревшийся вокруг нападающего сборной США Фоларина Балогана скандал наводит Ассоциацию на мысли о том, чтобы попытаться оспорить удаление Куансы.



Балоган должен был пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии, однако после вмешательства президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ФИФА вдруг аннулировала красную карточку, полученную Фоларином в предыдущем матче.



