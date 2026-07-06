Хендерсон уже не сыграет на Чемпионате Мира

Полузащитник "Брентфорда" Джордан Хендерсон нуждается в операции, которая уже не позволит ему сыграть за сборную Англии на Чемпионате Мира.

Напомним, Хендерсон получил травму левого запястья во время празднования со сборной Англии победы 2:3 над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026, неловко перепрыгнув через рекламный щит.



Хендерсону пришлось прервать празднования и отправиться с "Ацтеки" в больницу, и на свою базу в Канзас-Сити англичане улетели без 36-летнего полузащитника.



Как сообщает The Athletic, оставшийся в Мехико Хендерсон будет прооперирован, а это означает, что турнир для бывшего капитана "Ливерпуля" завершен.



Таким образом, в оставшихся матчах ЧМ-2026 — сколько бы их ни было — главному тренеру англичан Томасу Тухелю придется обходиться 25 игроками, причем Рис Джеймс в данный момент травмирован, а удаленный против Мексики Джарелл Куанса будет дисквалифицирован на поединок 1/4 финала против Норвегии.