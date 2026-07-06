Хендерсон уже не сыграет на Чемпионате Мира

Джордан Хендерсон Полузащитник "Брентфорда" Джордан Хендерсон нуждается в операции, которая уже не позволит ему сыграть за сборную Англии на Чемпионате Мира.

Напомним, Хендерсон получил травму левого запястья во время празднования со сборной Англии победы 2:3 над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026, неловко перепрыгнув через рекламный щит.

Хендерсону пришлось прервать празднования и отправиться с "Ацтеки" в больницу, и на свою базу в Канзас-Сити англичане улетели без 36-летнего полузащитника.

Как сообщает The Athletic, оставшийся в Мехико Хендерсон будет прооперирован, а это означает, что турнир для бывшего капитана "Ливерпуля" завершен.

Таким образом, в оставшихся матчах ЧМ-2026 — сколько бы их ни было — главному тренеру англичан Томасу Тухелю придется обходиться 25 игроками, причем Рис Джеймс в данный момент травмирован, а удаленный против Мексики Джарелл Куанса будет дисквалифицирован на поединок 1/4 финала против Норвегии.





Метки Брентфорд, травмы, Хендерсон, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2026 17:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 06.07.2026 17:15 # sean-dyche18plus
    истинный лузерпулец.не зря его называли новым слиппи джи.

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  2. wengerrrro 06.07.2026 17:06 # wengerrrro
    6ля какой неудачник ужас

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