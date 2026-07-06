Хендерсон получил травму запястья, празднуя победу над Мексикой

Полузащитник "Брентфорда" Джордан Хендерсон получил травму запястья, празднуя победу сборной Англии над Мексикой в 1/8 финала Чемпионата Мира.

На этом Чемпионате Мира 36-летний Хендерсон сыграл лишь шесть заключительных минут против Панамы на групповом этапе.



Дальнейшее участие Хендерсона на турнире может оказаться под вопросом, потому что Джордан неловко упал, перелезая через рекламный щит после победы 2:3 над Мексикой минувшей ночью.



"Джордан просто упал и повредил свое запястье. Это выглядело очень скверно".



"Это довольно серьезная травма, и тот факт, что Джордана нет с нами этим вечером, не кажется правильным. Доктор сказал мне, что он в больнице", — цитирует главного тренера англичан Томаса Тухеля BBC.



