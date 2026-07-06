"Ноттингем Форест" назначил Гласнера

"Ноттингем Форест" объявил о назначении Оливера Гласнера на должность главного тренера.

Напомним, на прошлой неделе "Форест" внезапно попрощался с Витором Перейрой, который был назначен лишь в феврале и уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге.



"Форест" принадлежала опция досрочного прекращения контракта Перейры до конца июня, чем "лесники" и воспользовались, причем сделали это за две минуты до дедлайна, сообщает BBC.



На место Перейры "Форест" пригласил Гласнера, который покинул "Кристал Пэлас" в конце сезона, решив не продлевать свой истекавший контракт.



Таким образом, 51-летний австриец стал уже пятым постоянным наставником "Форест" менее чем за год. "Лесники" начинали минувший сезон с Нуну Эшпириту Санту, затем позвали Анге Постекоглу, далее — Шона Дайча, а завершали кампанию с Перейрой.



В течение своих 12 заключительных месяцев в "Пэлас" Гласнер выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу Конференций, причем эти трофеи стали первыми в истории клуба с "Селхерст Парк".



"С моих первых разговоров с владельцем и руководством для меня стало очевидно, что у них есть четкое видение для этого футбольного клуба, а также полное доверие и вера в то, что я со своим штабом сможем построить сильное будущее для нас вместе. Это доверие и общая приверженность делу вместе с потенциалом, который я вижу в команде, стали ключевыми факторами для меня, и мне не терпится увидеть, чего мы сможем достичь вместе", — сообщил Гласнер.