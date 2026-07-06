Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" передумал покупать Адама Уортона. "Манчестер Сити" не отпустит Рубена Диаша. Анге Постекоглу будет тренировать Криштиану Роналду. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" охладел к полузащитнику "Кристал Пэлас" Адаму Уортону и сосредоточился на других целях вроде Кефрена Тюрама из "Ювентуса". (Tuttosport)



"Ливерпуль" следит за полузащитником "Альмерии" Серхио Аррибасом. (TEAMtalk)



Будущее нападающего ПСЖ Брадли Барколя остается неопределенным. К 23-летнему французу существует интерес со стороны "Арсенала" и "Ливерпуля". (talkSPORT)



"Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" хотят полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта. (talkSPORT)



Полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну оказался на радаре у "Реала". (Fichakes)



"Юнайтед" положил глаз на голкипера "Сан-Лоренсо" и сборной Парагвая Орландо Хиля. (Fichajes)



"Сити" исключает продажу защитника Рубена Диаша, который интересен "Реалу". (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" готов заплатить "Сити" 101 миллион фунтов за атакующих игроков Савиньо и Омара Мармуша. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" изучает возможность приобретения вингера "Милана" Рафаэла Леау. (TEAMtalk)



Защитник "Челси" Трево Чалоба предпочитает перейти в "Интер". (La Gazzetta dello Sport)



"Ньюкасл" лидирует в борьбе за полузащитника "Фрайбурга" Йоана Манзамби. (Daily Mail)



"Халл" хочет приобрести голкипера "Наполи" Ваню Милинкович-Савича. (Corriere dello Sport)



Вингер "Эвертона" Дуайт Макнил заинтересовал "Вест Хэм". (Sky Sports)



Другое



Бывший тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу возглавил "Аль-Наср", где будет работать с Криштиану Роналду. (BBC)



Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной Соединенных Штатов Фоларина Балогана на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против Бельгии. (Ben Jacobs)



Бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало покидает пост исполнительного директора саудовской лиги. (The Athletic)



Экс-вингер "Сити" Рияд Махрез завершил карьеру в сборной Алжира. (BeIN Sports)