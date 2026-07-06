Англичане вдесятером победили Мексику в 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Англии вдесятером одержала победу 2:3 над Мексикой и вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира.
Относительно победы 2:1 над ДР Конго в стартовом составе "трех львов" произошло три изменения. Выздоровевший Джарелл Куанса вышел вместо Джеда Спенса на позицию правого защитника. Букайо Сака и Энтони Гордон появились вместо Нони Мадуэке и Маркуса Рэшфорда.
В самом начале матча Деклан Райс получил желтую карточку, а первый опасный момент возник на 15-й минуте, когда голкипер англичан Джордан Пикфорд выловил мяч из ближнего угла после удара Рауля Хименеса в падении головой.
Мексика старалась играть первым номером, однако англичане выстояли и дождались своего момента на 36-й минуте. Сака вошел в штрафную с правого фланга и набросил мяч к дальней штанге, где Беллингем пробил в падении головой — 0:1.
Не успев опомниться, хозяева сразу же пропустили второй гол. Харри Кейн с правого края штрафной площади сделал передачу к дальней штанге, где Беллингем опередил защитника и ногой отправил мяч в ворота — 0:2.
Однако на 42-й минуте мексиканцы сократили разницу в счете до минимума. Хулиан Киньонес подкараулил удачный отскок мяча от Эзри Конса в центре штрафной после розыгрыша стандартного положения и пробил с лету — 1:2.
В концовке первого тайма Мексика имела еще пару моментов, но в первом случае Хименес слегка не попал в створ, пробивая с отскоком от газона, а во втором удар Рауля головой был отражен Пикфордом.
Второй тайм англичане начали очень уверенно, а Нико О'Райли даже отметился попаданием в штангу, но затем Куанса грубо сыграл в подкате и после вмешательства VAR получил красную карточку.
На 58-й минуте в игре случился еще один неожиданный поворот. Кейн сделал скидку на рывок Гордона, который на мгновение опередил голкипера и нарвался на фол. Харри хладнокровно реализовал назначенный пенальти — 1:3.
Спустя 10 минут рефери назначил еще один пенальти, на сей раз — в ворота Англии, наказав Кейна за удар соперника снизу по ноге. Пикфорд не смог помешать Хименесу отличиться с 11-метровой отметки — 2:3.
В концовке Мексика пошла ва-банк, тогда как Англия принялась играть на отбой. Хозяева так и не создали реальных моментов, если не учитывать неточный удар Хименеса.
Мексика и Англия провели захватывающий и наполненный событиями матч, один из лучших на этом турнире. Подопечные Томаса Тухеля показали свой характер и вышли в четвертьфинал, где теперь сыграют с Норвегией.
Сборная Мексики — сборная Англии — 2:3 (1:2)
Голы: Киньонес 42, Хименес 69 (пен) — Беллингем 36, 38, Кейн 60 (пен).
Сборная Мексики: Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес (Альварес 45), Санчес (Фидальго 79), Ромо (Гутьеррес 61), Лира, Мора (Сантьяго Хименес 61), Киньонес (Мартинес 81), Хименес, Альварадо.
Сборная Англии: Пикфорд, Куанса, Гехи, Конса, О'Райли (Спенс 74), Андерсон (Берн 75), Сака (Стоунс 57), Беллингем, Гордон, Кейн (Роджерс 90).
Предупреждения: Санчес, Васкес — Райс, Гехи, О'Райли, Спенс, Хендерсон.
Удаление: Куанса 54.
06.07.2026 06:05
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Последние комментарии:
Теперь викинги и Аргентина (?) Условной Аргентине ещё можно проиграть, но не Норвегии. С такой сеткой полуфинал минимум, иного не примут.
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кончелотти обоссан.это радует.
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Ебать сколько желтых. Михайло, ты на чьей стороне вообще?
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Как же это ахуенно по всей пидорашки войны за бензин, мрази жрите свое гавно
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Теперь можно вернуться и к футболу.
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Футбол нас отвлек от насущного. А насущнее такое:
Как же ебут вротвыебанного писькорского.
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После этого матча, я на три недели не хозяин петушиной жопы, xyecоса closera. Ведь именно её я ставил на проход Мексов. Теперь эту шлюху опущенную будет драть любой желающий. Но, ей это только в радость.
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полуфинал против аргентосов, реальный шанс выйти в финал где снова проиграют испании(или франции)
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Тухель показал, что тоже в автобус умеет. Пока что лучший матч.
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ГДЕ МЕКСИКАНСКАЯ ДАВАЛКА вротвыебанный cesc-fabregas4
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Топ матч, кто не видел - соболезную.
Но Мексика, объективно, не сильна: один возрастной фрв и бестолочь из Милана. Защита уровня московского динамо.
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Мужчины! Выстояли!
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