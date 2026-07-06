Трансфер Эдерсона в "Юнайтед" не сорвался

Слухи о том, что у "Манчестер Юнайтед" сорвалось приобретение полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона, не соответствуют действительности.

Еще в начале июня, до старта Чемпионата Мира, "Юнайтед" согласовал приобретение Эдерсона за 39 миллионов фунтов, включая бонусы, а также договорился с самим полузащитником об условиях личного контракта.



В отличие от многих игроков, которые сменили клубы по ходу Чемпионата Мира, 26-летний Эдерсон решил отложить оформление своего трансфера.



В воскресенье в прессе распространились слухи о том, что в процессе выступления за сборную Бразилии на ЧМ-2026 Эдерсон передумал переходить в "Юнайтед", поэтому теперь сделки не будет.



Однако Daily Mail, ссылаясь на свои источники в "Юнайтед", утверждает, что сделка по Эдерсону по-прежнему на мази. После выступления на ЧМ-2026 игрок прилетит в Манчестер для прохождения медобследования, после чего официально присоединится к "красным дьяволам".