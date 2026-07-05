Мортен Юльманн интересен "Арсеналу"

Мортен Юльманн "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Мортену Юльманну.

Как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" обратил свой взор на Юльманна из-за сложностей, с которыми столкнулся в процессе переговоров по Бруно Гимараэсу из "Ньюкасла".

Юльманна также сватают в "Манчестер Юнайтед", а недавно "Спортинг" отклонил предложение "Атлетико" о покупке 27-летнего игрока сборной Дании.

Контракт Юльманна предусматривает отступные в 80 миллионов евро (69 млн. фунтов), однако "Спортингу" может хватить и 50 млн. евро (43 млн. фунтов) в качестве компенсации.

Добавим, лишь год назад "Арсенал" приобрел у "Спортинга" нападающего Виктора Дьекереша, который помог "канонирам" завоевать их первый за 20 лет титул Премьер-Лиги.





Метки Арсенал, Спортинг, Юльманн

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2026 21:00

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