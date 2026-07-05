Мортен Юльманн интересен "Арсеналу"
"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Мортену Юльманну.
Как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" обратил свой взор на Юльманна из-за сложностей, с которыми столкнулся в процессе переговоров по Бруно Гимараэсу из "Ньюкасла".
Юльманна также сватают в "Манчестер Юнайтед", а недавно "Спортинг" отклонил предложение "Атлетико" о покупке 27-летнего игрока сборной Дании.
Контракт Юльманна предусматривает отступные в 80 миллионов евро (69 млн. фунтов), однако "Спортингу" может хватить и 50 млн. евро (43 млн. фунтов) в качестве компенсации.
Добавим, лишь год назад "Арсенал" приобрел у "Спортинга" нападающего Виктора Дьекереша, который помог "канонирам" завоевать их первый за 20 лет титул Премьер-Лиги.
05.07.2026 21:00
Просмотров: 308
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: