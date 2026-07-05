"Арсенал" начал переговоры с Кофаном
"Арсенал" провел переговоры с представителями нападающего леверкузенского "Байера" Кристиана Кофана.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ставит перед собой задачу укрепить переднюю линию "канониров" этим летом.
"Арсенал" уже принял предложение "Бешикташа" по Леандро Троссарду и может попрощаться с некоторыми другими атакующими игроками, расчищая место для новичков.
Одним из потенциальных новичков "Арсенала" является Кофан, чьи представители, как утверждает Bild, уже вступили в переговоры с чемпионами Премьер-Лиги.
19-летний камерунец забил пять голов и отдал четыре результативные передачи за "Байер" в минувшем сезоне Бундеслиги при всего 12 выходах в стартовом составе.
05.07.2026 18:00
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