"Арсенал" начал переговоры с Кофаном

Кристиан Кофан "Арсенал" провел переговоры с представителями нападающего леверкузенского "Байера" Кристиана Кофана.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ставит перед собой задачу укрепить переднюю линию "канониров" этим летом.

"Арсенал" уже принял предложение "Бешикташа" по Леандро Троссарду и может попрощаться с некоторыми другими атакующими игроками, расчищая место для новичков.

Одним из потенциальных новичков "Арсенала" является Кофан, чьи представители, как утверждает Bild, уже вступили в переговоры с чемпионами Премьер-Лиги.

19-летний камерунец забил пять голов и отдал четыре результативные передачи за "Байер" в минувшем сезоне Бундеслиги при всего 12 выходах в стартовом составе.





Метки Арсенал, Байер, Кофан

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2026 18:00

Количество просмотров Просмотров: 483


Поиск: