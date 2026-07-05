"Ньюкасл" исключает продажу Бруно Гимараэса

"Ньюкасл" собирается блокировать интерес "Арсенала" и прочих клубов к своему полузащитнику Бруно Гимараэсу.

Согласно слухам, "Арсенал" уже некоторое время контактирует с представителями Гимараэса и даже сделал запрос насчет Бруно, но "Ньюкасл" ответил отказом.



И хотя "Ньюкасл" уже лишился Энтони Гордона, а сейчас прощается с Сандро Тонали, Гимараэса главный тренер "сорок" Эдди Хау намерен сохранить.



Как сообщает Daily Mail, Хау считает таланты Гимараэса "бесценными", и нет такой цены, которая бы заставила "Ньюкасл" продать 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.