"Ньюкасл" исключает продажу Бруно Гимараэса
"Ньюкасл" собирается блокировать интерес "Арсенала" и прочих клубов к своему полузащитнику Бруно Гимараэсу.
Согласно слухам, "Арсенал" уже некоторое время контактирует с представителями Гимараэса и даже сделал запрос насчет Бруно, но "Ньюкасл" ответил отказом.
И хотя "Ньюкасл" уже лишился Энтони Гордона, а сейчас прощается с Сандро Тонали, Гимараэса главный тренер "сорок" Эдди Хау намерен сохранить.
Как сообщает Daily Mail, Хау считает таланты Гимараэса "бесценными", и нет такой цены, которая бы заставила "Ньюкасл" продать 28-летнего полузащитника сборной Бразилии.
05.07.2026 17:00
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