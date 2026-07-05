Роджерс не уверен, что стоит 130 млн. фунтов

Нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс выразил сомнения насчет того, стоит ли он 130 миллионов фунтов.

23-летний Роджерс считается ключевой трансферной целью "Арсенала" на это лето, однако "Вилла", если верить слухам, оценивает Моргана в 130 млн. фунтов.



Такая сумма сделала бы Роджерса самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен. Морган этим польщен, но предпочитает не отвлекаться от выступлений за сборную Англии на Чемпионате Мира.



"Я не уверен, что стою всех этих денег! Конечно, приятно слышать такое от людей".



"Но я не позволяю внешнему шуму командовать мной. Я просто собираюсь сохранять концентрацию, оставаться собой, продолжать быть той личностью, благодаря чему я и оказался здесь, и продолжать совершенствоваться".



"Я особо не прислушиваюсь к таким вещам", — цитирует Роджерса ESPN.