"Брентфорд" договорился о покупке Джейдона Энтони

"Брентфорд" достиг принципиальной договоренности о приобретении вингера "Бернли" Джейдона Энтони.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Бернли" согласился отпустить Энтони в "Брентфорд" за 20 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



Энтони остается обсудить заключительные детали пятилетнего контракта с "Брентфордом" и пройти медобследование. Эти формальности могут быть улажены в ближайшие дни.



26-летний англичанин был одним из лучших игроков "Бернли" в минувшем сезоне, забив восемь голов и отдав две результативные передачи в Премьер-Лиге, но этого оказалось недостаточно, чтобы "бордовые" избежали вылета в Чемпионшип.