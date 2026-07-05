Кейн: "Это мое лучшее состояние за карьеру"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что находится в своей лучшей форме за карьеру.

В этом сезоне Кейн забил 72 гола за "Баварию" и сборную Англии, уже пять раз отличившись на Чемпионате Мира.



Столь впечатляющую форму 32-летний нападающий считает следствием той упорной работы, которую он выполнял на протяжении сезона.



"Наверное, это мое лучшее состояние за карьеру. На старте этого сезона я приложил сознательные усилия, чтобы сделать свою физическую форму еще лучше, заботиться о себе еще лучше, рассматривая разные способы для лучшего восстановления. Также тебе нужно немного удачи, чтобы избегать травм".



"Если у вас есть лидеры, которые тренируются и бегают так же, как и я, это только помогает. Вы видите это в матчах. Я готов бегать больше и делать все, чтобы помогать команде. Я отслеживаю свои показатели после каждого матчи, и они очень приятные", — цитирует Кейна The Guardian.