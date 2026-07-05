Анонс матча Мексика — Англия
В 1/8 финала Чемпионата Мира 2026 года сборной Англии предстоит сразиться с Мексикой. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
Мексика является одной из трех стран-хозяек ЧМ-2026 и этот матч проведет на легендарном стадионе "Ацтека", расположенном на высоте более 2,200 метров над уровнем моря.
Враждебная атмосфера и условия высокогорья обещают стать серьезным испытанием для англичан, которые в предыдущем раунд одержали волевую победу 2:1 над ДР Конго.
Мексиканцы в 1/16 финала одержали победу 2:0 над Эквадором со счетом 2:0, а все три своих матча на групповом этапе выиграли без единого пропущенного гола.
- В 10 предыдущих матчах на "Ацтеке" в рамках Чемпионатов Мира мексиканцы не потерпели ни одного поражения (8 побед, 2 ничьи).
- Всего мексиканская сборная провела 89 международных матчей на "Ацтеке" и уступила лишь дважды: Коста-Рике в июне 2001 и Гондурасу в сентябре 2013 (оба раза 1:2).
- Мексиканцы не проигрывают на "Ацтеке" уже 22 матча кряду, но только два из них были против сборных из топ-20 рейтинга ФИФА: ничья 0:0 с США в марте 2022 и победа 2:0 над Коста-Рикой в марте 2017. 15 из 22 были против сборных не ниже 50-й строчки рейтинга.
- У англичан менее приятные воспоминания об "Ацтеке", где они предыдущий рад играли против Аргентины на ЧМ-1986. "Рука Бога" Диего Марадоны тогда обрекла родоначальников футбола на поражение.
- Мексика — только вторая с 1994 года сборная, не пропустившая ни одного гола в своих четырех первых матчах на Чемпионате Мира (также Швейцария в 2006).
- Капитан англичан Харри Кейн забил 72 гола в 62 матчах этого сезона за клуб и сборную.
Защитник Рис Джеймс пропустил заключительную тренировку англичан перед этим матчем, но Джаррел Куанса решил свои проблемы со здоровьем. Деклан Райс займет свое место в полузащите, несмотря на вынужденную замену против конголезцев.
Чемпионат Мира 2026 года. 1/8 финала
Сборная Мексики — сборная Англии
Мехико. Стадион "Ацтека". 03:00
05.07.2026 06:00
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