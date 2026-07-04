Райсу не придется играть правого защитника против Мексики
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что полузащитнику "Арсенала" Деклану Райсу не придется играть правого защитника против Мексики.
В концовке матча 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конго именно Райсу, прежде чем быть замененным, пришлось закрывать проблемную для англичан позицию правого защитника.
Однако Тухель даже не рассматривает такой варианты игры на матч 1/8 финала против Мексики, надеясь на выздоровление Риса Джеймса и Джарелла Куансы.
"Нет. Он (Райс) — решение на концовку матча, если нам нужно играть в более атакующей манере. Но он вернется в полузащиту".
"Некоторые игроки возвращаются в строй, так что все выглядит хорошо для нас. Уверен, у нас найдутся хорошие решения", — сообщил Тухель ITV.
04.07.2026 23:00
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