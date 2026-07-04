"Арсенал" согласился отпустить Троссарда в "Бешикташ"

Леандро Троссард Турецкий "Бешикташ" договорился с "Арсеналом" о приобретении вингера Леандро Троссарда.

По информации The Athletic, "Арсенал" согласился отпустить Троссарда в "Бешикташ" за 20 миллионов евро (17.1 млн. фунтов), включая 2 млн. евро в виде бонусов (1.7 млн. фунтов).

В данный момент "Бешикташ" завершает обсуждать с самим Троссардом условия личного контракта и зарплату.

У Троссарда остается только один год по контракту, который он переподписал с "Арсеналом" в августе 2025 — без продления срока, но с повышением зарплаты.

Сейчас 31-летний Троссард находится в расположении сборной Бельгии и готовится к матчу 1/8 финала Чемпионата Мира против США в ближайший понедельник. Пока что Леандро выходил в стартовом составе на каждый из четырех поединков своей национальной команды на турнире.

В минувшем сезоне Троссард сыграл 50 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав 11 результативных передач, но в рамках Премьер-Лиги выходил в стартовом составе только 21 раз.





Метки Арсенал, Бешикташ, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2026 20:00

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  1. skydreams 04.07.2026 20:07 # skydreams
    не выдержал конкуренции с Чмудрикиньо. слабак

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