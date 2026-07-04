Турецкий "Бешикташ" договорился с "Арсеналом" о приобретении вингера Леандро Троссарда.

По информации The Athletic, "Арсенал" согласился отпустить Троссарда в "Бешикташ" за 20 миллионов евро (17.1 млн. фунтов), включая 2 млн. евро в виде бонусов (1.7 млн. фунтов).



В данный момент "Бешикташ" завершает обсуждать с самим Троссардом условия личного контракта и зарплату.



У Троссарда остается только один год по контракту, который он переподписал с "Арсеналом" в августе 2025 — без продления срока, но с повышением зарплаты.



Сейчас 31-летний Троссард находится в расположении сборной Бельгии и готовится к матчу 1/8 финала Чемпионата Мира против США в ближайший понедельник. Пока что Леандро выходил в стартовом составе на каждый из четырех поединков своей национальной команды на турнире.



В минувшем сезоне Троссард сыграл 50 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав 11 результативных передач, но в рамках Премьер-Лиги выходил в стартовом составе только 21 раз.