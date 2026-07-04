Райс дал совет Андерсону насчет ценника в 116 млн. фунтов

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поведал, какой совет дал своему партнеру по сборной Англии Эллиоту Андерсону, который переходит из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити" за 116 миллионов фунтов.

На этой неделе "Сити" объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения Андерсона за рекордные для своего клуба деньги.



Райс был в похожей ситуации три года назад, когда "Арсенал" купил его у "Вест Хэма" за 105 млн. фунтов, поэтому Деклан лишь советует Эллиоту не обращать внимания на свой ценник.



"Мы замечательно поболтали на днях. Мы сидели в креслах-мешках на свежем воздухе. Я просто сказал ему, что он не может контролировать цену, за которую переходит".



"Так я и сказал. Я не мог контролировать, за сколько я переходил. Он не может контролировать, за сколько он переходит. Он переходит за эту цену, потому что он был одним из лучших игроков в Европе в этом сезоне".



"Если вы понаблюдаете за ним, то в каждом матче "Форест" игра идет через него. Он постоянно с мячом, он является мотором команды".



"Я просто пытался помочь ему увидеть, что ценник — это лишь посторонний шум. Просто делай то, что ты делаешь, и все будет в порядке".



"Думаю, это лучший совет, что я мог дать ему. Честно говоря, он очень скромный парень, и происходящее совершенно не повлияет на него".



"Ему просто нужно продолжать делать то, что он делает, и тогда он будет по-настоящему успешен, потому что, убежден, он один из лучших, с кем я играл".



"Думаю, наша новая связка была удивительно хороша в эти первые девять или 10 месяцев", — цитирует Райса The Telegraph.