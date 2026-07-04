"Ливерпуль" не собирается продавать Ван Дейка

"Ливерпуль" не собирается продавать своего капитана Виргила Ван Дейка этим летом, вопреки слухам.

Накануне в желтой прессе появились слухи о том, что "Ливерпуль" более не рассматривает Ван Дейка неприкасаемым и готов выслушать серьезные предложения насчет своего ведущего защитника.



Ван Дейка, которому на следующей неделе исполнится 35 лет, сватают в "Милан", "Галатасарай", "Фенербахче", а также в Саудовскую Аравию и МЛС.



Однако Джеймс Пирс из The Athletic утверждает, что новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола рассчитывает на Ван Дейка, а слухи о том, что клуб открыт к предложениям по Виргилу, не соответствуют действительности.



В данный момент Ван Дейк отдыхает после выступлений за сборную Голландии на Чемпионате Мира. По возвращении с каникул Виргил приступит к предсезонной подготовке с "Ливерпулем".



Добавим, у Ван Дейка остается еще один год по контракту с зарплатой в 350,000 фунтов в неделю.