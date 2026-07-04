"Арсенал" и ПСЖ готовы поспорить с "Тоттенхэмом" за Крупи

"Арсенал" и французский ПСЖ готовы составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи.

Этим летом "Тоттенхэм" чрезвычайно активен на трансферном рынке, на текущей неделе завершив приобретение Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма" за 85 миллионов фунтов и согласовав переход Сандро Тонали из "Ньюкасла" за 100 млн. фунтов.



Своей следующей целью "Тоттенхэм" избрал Крупи, который забил 13 голов в 33 матчах минувшего сезона Премьер-Лиги и имеет в "Борнмуте" контракт до 2030 года.



В "Тоттенхэме" полагают, что для приобретения Крупи придется раскошелиться минимум на 80 млн. фунтов, однако "шпоры" — не единственный претендент на 20-летнего француза.



Как сообщает Football.London, в борьбу за Крупи также готовы вступить "Арсенал" и ПСЖ, поэтому "Тоттенхэм" вынужден держать в уме запасные варианты вроде Рафаэла Леау из "Милана" и Савиньо из "Манчестер Сити".