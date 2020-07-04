Эдегор не соглашался на переход в "Галатасарай"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор не давал своего согласия на переход в турецкий "Галатасарай".

На текущей неделе в турецкой прессе появилась информация о том, что агент Бьорн Кварме, представляющий интересы Эдегора, прибыл в Стамбул и полностью договорился с "Галатасараем" об условиях личного контракта для своего клиента.



Также сообщалось, что теперь "Галатасарай" надеется договориться с "Арсеналом" о компенсации за Эдегора в размере менее 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).



Однако близкие к Эдегору и Кварме источники сообщили Football.London, что эти слухи не соответствуют действительности и что в данный момент агент находится вместе с игроком в Соединенных Штатах.



Утверждается, что 27-летний полузащитник сборной Норвегии "очень счастлив" в "Арсенале", несмотря на не самый убедительный для себя сезон, а в клубе довольны своим капитаном и избавляться от него не планируют.