ПСЖ оценивает Барколя дороже, чем 116 млн. фунтов

Французский ПСЖ оценивает своего нападающего Брадли Барколя дороже, чем 116 миллионов фунтов.

Накануне "Манчестер Сити" объявил о достигнутой договоренности с "Ноттингем Форест" насчет приобретения полузащитника Эллиота Андерсона за 116 млн. фунтов.



Ориентируясь на трансфер Андерсона, боссы ПСЖ считают, что Барколя должен стоить дороже, утверждает The Athletic.



ПСЖ не чувствует необходимости продавать Барколя, особенно после перехода Госалу Рамуша в "Милан" за 60 млн. фунтов, однако Брадли хочет играть больше и пока не соглашается продлевать свой истекающий через два года назад.



За ситуацией Барколя следят "Арсенал", рассматривающий Брадли в качестве альтернативы Моргану Роджерсу из "Астон Виллы", и "Ливерпуль", переключившийся на 23-летнего француза после того, как не смог заполучить Яна Диоманде из "РБ Лейпциг".