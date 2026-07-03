"Вест Хэм" исключает продажу Боуэна

"Вест Хэм" исключает продажу своего капитана Джаррода Боуэна этим летом.

Вылет из Премьер-Лиги заставляет "Вест Хэм" устроить распродажу своих лучших игроков. Матеуш Фернандеш уже перешел в "Тоттенхэм" за 85 миллионов фунтов, а за ним на выход может последовать Крисенсио Саммервилл.



А вот Боуэна, как утверждает Sky Sports, "Вест Хэм" надеется сохранить, несмотря на интерес к 29-летнему англичанину со стороны ряда клубов Премьер-Лиги.



Боуэн имеет контракт до 2030 года, и "Вест Хэм" даже не собирается назначать цену за своего ключевого игрока и лидера.



Добавим, Боуэн был привлечен "Вест Хэмом" для представления новой домашней формы. Уже на следующей неделе Джаррод должен вернуться из отпуска для начала предсезонной подготовки.