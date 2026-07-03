"Вест Хэм" исключает продажу Боуэна

Джаррод Боуэн "Вест Хэм" исключает продажу своего капитана Джаррода Боуэна этим летом.

Вылет из Премьер-Лиги заставляет "Вест Хэм" устроить распродажу своих лучших игроков. Матеуш Фернандеш уже перешел в "Тоттенхэм" за 85 миллионов фунтов, а за ним на выход может последовать Крисенсио Саммервилл.

А вот Боуэна, как утверждает Sky Sports, "Вест Хэм" надеется сохранить, несмотря на интерес к 29-летнему англичанину со стороны ряда клубов Премьер-Лиги.

Боуэн имеет контракт до 2030 года, и "Вест Хэм" даже не собирается назначать цену за своего ключевого игрока и лидера.

Добавим, Боуэн был привлечен "Вест Хэмом" для представления новой домашней формы. Уже на следующей неделе Джаррод должен вернуться из отпуска для начала предсезонной подготовки.





Метки Боуэн, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2026 21:00

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