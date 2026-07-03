"Арсенал" назначил нового руководителя академии
"Арсенал" объявил о назначении Паскаля Де Месшалька новым главой академии клуба.
В этой роли Де Месшальк заменит экс-защитника "Арсенала" Пера Мертезакера, который возглавлял академию на протяжении восьми лет до своего ухода в конце минувшего сезона.
Бельгиец Де Месшальк официально приступит к работе с 1 августа и прибудет в "Арсенал" из "Страсбура", где Паскаль трудился техническим директором с 2024 года.
До "Страсбура" Де Месшальк успел поработать в "Монако" и "Брюгге", отвечая как раз за развитие молодежи.
При Мертезакере свой путь из академии до первой команды "Арсенала" проделали игроки вроде Букайо Сака, Эмиля Смит-Роу, Итана Нванери, Майлса Льюис-Скелли, Макса Доумана и Марли Салмона, поэтому собственная молодежь имеет большое значение для лондонского клуба.
03.07.2026 18:00
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