Представители Чалобы прибыли на переговоры с "Интером"

Представители защитника "Челси" Трево Чалобы прибыли в Милан на переговоры с итальянским "Интером".

На протяжении последних недель договориться о покупке Чалобы пытался "Комо", даже предложив 23 миллиона фунтов за 26-летнего игрока сборной Англии.



Однако "Челси" оценивает Чалобу ощутимо дороже, и теперь свою попытку заполучить Трево решил предпринять "Интер".



Пока сам Чалоба находится в расположении сборной Англии на Чемпионате Мира, представители Трево отправились в Милан на переговоры с "Интером" об условиях личного контракта.



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что Чалоба хочет играть в Италии.