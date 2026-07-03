Представители Чалобы прибыли на переговоры с "Интером"
Представители защитника "Челси" Трево Чалобы прибыли в Милан на переговоры с итальянским "Интером".
На протяжении последних недель договориться о покупке Чалобы пытался "Комо", даже предложив 23 миллиона фунтов за 26-летнего игрока сборной Англии.
Однако "Челси" оценивает Чалобу ощутимо дороже, и теперь свою попытку заполучить Трево решил предпринять "Интер".
Пока сам Чалоба находится в расположении сборной Англии на Чемпионате Мира, представители Трево отправились в Милан на переговоры с "Интером" об условиях личного контракта.
Журналист Фабрицио Романо добавляет, что Чалоба хочет играть в Италии.
03.07.2026 16:00
Просмотров: 114
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Денюшка кап-кааап)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий