Кайоде заключил новый контракт с "Брентфордом"

Правый защитник "Брентфорда" Майкл Кайоде заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Кайоде сыграл 56 матчей за "Брентфорд" во всех соревнованиях после своего перехода из "Фиорентины" в январе 2025.



21-летний итальянец заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге, в первую очередь прославившись своими вбросами аута.



Кайоде был номинирован на звание лучшего молодого игрока Премьер-Лиги по итогам 2025/26, а в прессе появились слухи об интересе к Майклу со стороны топ-клубов, включая "Манчестер Сити".



Своим прогрессом Кайоде заслужил новый контракт, рассчитанный до лета 2032. При этом "Брентфорду" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



"Майкл провел удивительный сезон в прошлом году. Он воплощает все то хорошее, что мы делаем. Его развитие и эволюция по-настоящему впечатляют".



"Майкл — тот, совместной работой с кем мы наслаждаемся каждый день. Он берется за дело с таким энтузиазмом, и быть рядом с ним и тренировать его — это настоящее удовольствие".



"Мы абсолютно рады, что он хочет остаться, потому что мы обожаем обладать им, и он абсолютно заслужил этот новый контракт", — сообщил главный тренер "пчел" Кит Эндрюс.