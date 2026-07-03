"Манчестер Сити" перехватывает Монга
"Манчестер Сити" успешно провернул операцию по перехвату вингера "Лестера" Джереми Монга.
Еще недавно абсолютным фаворитом в борьбе за Монга считался "Арсенал", несмотря на то, что стартовое предложение "канониров" по 16-летнему англичанину было отклонено.
Однако после назначения Энцо Марески своим главным тренером в борьбу за Монга вступил "Манчестер Сити", и сейчас журналист Фабрицио Романо утверждает, что "горожане" договорились и с "Лестером", и с самим Джереми.
Мареска, отработавший сезон 2023/24 главным тренером "Лестера", принимал активное участие в переговорах по Монга и убедил Джереми изменить свой выбор.
Ожидается, что "Сити" заплатит за Монга около 10 миллионов фунтов.
03.07.2026 13:00
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