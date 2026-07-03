"Реал" не будет пытаться купить Энцо Фернандеса

Испанский "Реал" выпустил официальное заявление о том, что не будет пытаться купить полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса этим летом.

Фернандес считался целью номер один среди полузащитников для Жозе Моуриньо, вернувшегося на должность главного тренера "Реала" этим летом.



Лишь в апреле "Челси" дисквалифицировал Фернандеса на два матча за открытый флирт Энцо с "Реалом".



Кроме того, "Реал" едва приобрел у "Челси" защитника Марка Кукурелью, который первым же делом призвал Фернандеса последовать за ним в Мадрид.



На эти спекуляции "Реал" отреагировал официальным заявлением, сообщив, что клуб не предпринимал никаких шагов к приобретению 25-летнего аргентинца и даже не имеет таких намерений.



Добавим, "Челси" оценивает Фернандеса в 120 миллионов фунтов, и "синие" будут более чем рады сохранить Энцо.