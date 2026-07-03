"Реал" не будет пытаться купить Энцо Фернандеса

Энцо Фернандес Испанский "Реал" выпустил официальное заявление о том, что не будет пытаться купить полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса этим летом.

Фернандес считался целью номер один среди полузащитников для Жозе Моуриньо, вернувшегося на должность главного тренера "Реала" этим летом.

Лишь в апреле "Челси" дисквалифицировал Фернандеса на два матча за открытый флирт Энцо с "Реалом".

Кроме того, "Реал" едва приобрел у "Челси" защитника Марка Кукурелью, который первым же делом призвал Фернандеса последовать за ним в Мадрид.

На эти спекуляции "Реал" отреагировал официальным заявлением, сообщив, что клуб не предпринимал никаких шагов к приобретению 25-летнего аргентинца и даже не имеет таких намерений.

Добавим, "Челси" оценивает Фернандеса в 120 миллионов фунтов, и "синие" будут более чем рады сохранить Энцо.





Метки Реал, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2026 12:00

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  1. dembo 03.07.2026 12:51 # dembo
    Так, не не не, не надо пытаться сбросить прайс
    120 лямов и он ваш

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  2. qess 03.07.2026 12:07 # qess
    Это днище щас вообще играть бросит))

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