"Реал" не будет пытаться купить Энцо Фернандеса
Испанский "Реал" выпустил официальное заявление о том, что не будет пытаться купить полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса этим летом.
Фернандес считался целью номер один среди полузащитников для Жозе Моуриньо, вернувшегося на должность главного тренера "Реала" этим летом.
Лишь в апреле "Челси" дисквалифицировал Фернандеса на два матча за открытый флирт Энцо с "Реалом".
Кроме того, "Реал" едва приобрел у "Челси" защитника Марка Кукурелью, который первым же делом призвал Фернандеса последовать за ним в Мадрид.
На эти спекуляции "Реал" отреагировал официальным заявлением, сообщив, что клуб не предпринимал никаких шагов к приобретению 25-летнего аргентинца и даже не имеет таких намерений.
Добавим, "Челси" оценивает Фернандеса в 120 миллионов фунтов, и "синие" будут более чем рады сохранить Энцо.
03.07.2026 12:00
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Так, не не не, не надо пытаться сбросить прайс
120 лямов и он ваш
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Это днище щас вообще играть бросит))
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