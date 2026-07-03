Тонали отказался от зарплаты на 7 млн. фунтов, пока был дисквалифицирован

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали добровольно отказался от зарплаты на сумму в 7 миллионов фунтов во время своей дисквалификации.

Напомним, в октябре 2023, через считанные недели после своего перехода в "Ньюкасл" из "Милана", Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение запрета для футболистов на ставки.



Как сообщает talkSPORT, Тонали совершил жест доброй воли и в период своей дисквалификации согласился получать менее 10 процентов от своей зарплаты, что позволило "Ньюкаслу" сэкономить около 7 млн. фунтов.



Добавим, прямо сейчас 26-летний итальянец находится на пороге перехода в "Тоттенхэм", который будет ему платить свыше 275,000 фунтов в неделю.