Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" переключился на Карлоса Балеба. Кепа Аррисабалага хочет уйти из "Арсенала". Кертис Джонс не собирается в "Ноттингем Форест". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Упустив Матеуша Фернандеша, "Манчестер Юнайтед" готов сосредоточиться на полузащитнике "Брайтона" Карлосе Балеба. (Givemesport)



Голкипер "Юнайтед" Андре Онана согласился вернуться в "Трабзонспор" на правах аренды. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" проявляет предметный интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Исмаиле Сарру, за которого "орлы" готовы попросить 55 миллионов фунтов. (Dutchie Bowen)



"Арсенал" готовит предложение в 60 млн. фунтов о покупке капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. (The Sun)



"Атлетико" может приобрести нападающего "Марселя Мейсона Гринвуда в случае расставания с Хулианом Альваресом, которого хотят "Барселона" и "Арсенал". (Sport)



Голкипер Кепа Аррисабалага сообщил "Арсеналу" о своем желании покинуть клуб этим летом (TEAMtalk)



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс не хочет переходить в "Ноттингем Форест". (Liverpool Echo)



Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс стал целью для "Фенербахче". (The Sun)



"Вилла" готовит предложение в 15 млн. фунтов по полузащитнику "Сельты" Илайшу Морибе. (Football Insider)



"Лидс" улучшил до 23 млн. фунтов предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ши Чарльза. (Daily Mail)



"Милан" ищет покупателя на английского защитника Фикайо Томори, у которого остается один год по контракту. (La Gazzetta dello Sport)



Нападающий "Сандерленда" Брайан Бробби стал целью для "Ювентуса". (Tuttomercatoweb)



"Эвертон" проявил интерес к полузащитнику "Бенфики" Ричарду Риосу. (Sport Witness)



"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника "Фрайбурга" Йоана Манзамби за 45 млн. фунтов. (Bild)



Другое



"Форест" уволил своего главного тренера Витора Перейру по e-mail. (The Times)



Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в работе со сборной Германии. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" близок к приглашению спортивного директора "Гранады" Хавьера Алонсо, который станет помощником Андреа Берты на "Эмирейтс". (The Athletic)



Бывший главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса покинул сборную Уругвая после вылета с Чемпионата Мира и эмоциональной пресс-конференции продолжительностью в 100 минут. (The Independent)



Билеты на матч 1/8 финала Чемпионата Мира между сборными Англии и Мексики продаются по 27,000 фунтов. (The Telegraph)