Светская хроника за пятницу
"Манчестер Юнайтед" переключился на Карлоса Балеба. Кепа Аррисабалага хочет уйти из "Арсенала". Кертис Джонс не собирается в "Ноттингем Форест". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
Упустив Матеуша Фернандеша, "Манчестер Юнайтед" готов сосредоточиться на полузащитнике "Брайтона" Карлосе Балеба. (Givemesport)
Голкипер "Юнайтед" Андре Онана согласился вернуться в "Трабзонспор" на правах аренды. (Fabrizio Romano)
"Юнайтед" проявляет предметный интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Исмаиле Сарру, за которого "орлы" готовы попросить 55 миллионов фунтов. (Dutchie Bowen)
"Арсенал" готовит предложение в 60 млн. фунтов о покупке капитана "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. (The Sun)
"Атлетико" может приобрести нападающего "Марселя Мейсона Гринвуда в случае расставания с Хулианом Альваресом, которого хотят "Барселона" и "Арсенал". (Sport)
Голкипер Кепа Аррисабалага сообщил "Арсеналу" о своем желании покинуть клуб этим летом (TEAMtalk)
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс не хочет переходить в "Ноттингем Форест". (Liverpool Echo)
Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс стал целью для "Фенербахче". (The Sun)
"Вилла" готовит предложение в 15 млн. фунтов по полузащитнику "Сельты" Илайшу Морибе. (Football Insider)
"Лидс" улучшил до 23 млн. фунтов предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ши Чарльза. (Daily Mail)
"Милан" ищет покупателя на английского защитника Фикайо Томори, у которого остается один год по контракту. (La Gazzetta dello Sport)
Нападающий "Сандерленда" Брайан Бробби стал целью для "Ювентуса". (Tuttomercatoweb)
"Эвертон" проявил интерес к полузащитнику "Бенфики" Ричарду Риосу. (Sport Witness)
"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника "Фрайбурга" Йоана Манзамби за 45 млн. фунтов. (Bild)
Другое
"Форест" уволил своего главного тренера Витора Перейру по e-mail. (The Times)
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в работе со сборной Германии. (Fabrizio Romano)
"Арсенал" близок к приглашению спортивного директора "Гранады" Хавьера Алонсо, который станет помощником Андреа Берты на "Эмирейтс". (The Athletic)
Бывший главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса покинул сборную Уругвая после вылета с Чемпионата Мира и эмоциональной пресс-конференции продолжительностью в 100 минут. (The Independent)
Билеты на матч 1/8 финала Чемпионата Мира между сборными Англии и Мексики продаются по 27,000 фунтов. (The Telegraph)
03.07.2026 06:00
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The Daily Mail Sport
«Инфантино рассматривает увольнение Месси из VAR после скандала в матче Португалия — Хорватия 2:1»
Президент ФИФА Джанни Инфантино, по данным источников в руководстве организации, рассматривает возможность немедленного увольнения Лионеля Месси из неофициальной роли в системе VAR после бурного матча Португалия — Хорватия, завершившегося со счётом 2:1.
Причиной недовольства стали сразу два спорных эпизода встречи: назначенный пенальти в ворота Хорватии, реализованный Криштиану Роналду, а также отменённый гол в ворота Португалии, который был аннулирован после длительного видеопросмотра.
Источник, близкий к FIFA, заявил:
«Инфантино считает, что это была катастрофа. VAR действовал так, будто у него есть личные предпочтения. Это неприемлемо на таком уровне».
Сообщается, что внутри FIFA возникло негласное мнение, что «влияние Месси на систему VAR стало слишком заметным», а стиль принятия решений «слишком креативный для официального протокола».
Внутреннее расследование FIFA якобы носит кодовое название:
“Operation Neutral Referee Stability”
Лионель Месси ситуацию не комментирует, однако источники утверждают, что он “рассматривает переход в более спокойную VAR-среду, возможно в товарищеские турниры без давления”.
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Стивен Джеррард: «Ливерпуль совершил огромную ошибку»
Так прокомментировал назначение Ираолы бывшая легенда клуба Стивен Джеррард, сетуя на то, что мерсисайдцы упустили шанс назначить главным тренером Леонида Слуцкого (прим. ЛДПР).
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Что касается светское хроники - тухло.
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Надо Рамуша с Испанией в основе выпускать, чтоб хоть какие то шансы были.Испанмя мало того, что сильнее так ещё и соперник для Португалии не удобный.
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