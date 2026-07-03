Тухель уверен, что Райс поправится к Мексике

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выразил уверенность, что полузащитник "Арсенала" Деклан Райс будет готов к матчу 1/8 финала Чемпионата Мира против Мексики.

Райс не принимал участия в заключительном матче группового этапа против Панамы, а против ДР Конго в минувшую среду был вынужденно заменен в концовке.



По словам Тухеля, никакой травмы у Райса нет, и Деклан сможет сыграть против Мексики в ближайшее воскресенье.



"Я спросил Деклана, как он. Он сказал: "Я могу постараться ради команды, но мне ужасно больно". А когда Деклан говорит, что ему ужасно больно, ты знаешь, что он больше не может продолжать".



"Он был благодарен, что мы заменили его, но сразу после матча он сказал, что это не проблема. Травмы нет. Думаю, он восстановится. Ему просто был больно, и я надеюсь, он в порядке. Это скорее невралгическая боль. Может ли он играть матч за матчем? Да, он может", — цитирует Тухеля The Guardian.