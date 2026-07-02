"Сити" вступил в борьбу за Монга

"Манчестер Сити" вступил в борьбу с "Арсеналом" о приобретении вингера "Лестере" Джереми Монга.

В прошлом месяце "Лестер" уже отклонил одно предложение "Арсенала" о покупке Монга. Сообщалось, что Жереми хочет только к "канонирам", несмотря на интерес множества клубов.



Однако теперь У Монга появилась причина передумать. Как сообщает BBC, в последние дни запросы насчет 16-летнего англичанина стал делать "Сити".



"Сити" едва подтвердил своим новым главным тренером Энцо Мареску, который знает Монга по периоду своей работы в "Лестере" в сезоне 2023/24.



"Лестер" хочет за Монга минимум 10 миллионов фунтов.