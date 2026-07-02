Конса находится на радаре у "Арсенала"

"Арсенал" проявляет интерес к центральному защитнику "Астон Виллы" Эзри Конса.

Нападающий "Виллы" Морган Роджерс считается ключевой трансферной целью "Арсенала" на это лето, однако The Telegraph утверждает, что на радаре у "канониров" находится и его одноклубник Конса.



"Вилла" не хочет продавать Роджерса, оценивая того в 130 миллионов фунтов, но тогда бирмингемскому клубу нужно рассмотреть альтернативные варианты по пополнению бюджета.



28-летний Конса, у которого остается два года по контракту, оценивается "Виллой" примерно в 60 миллионов фунтов, но и это больше, нежели "Арсенал" хотел бы заплатить за Эзри.



Конса выступает за "Виллу" после своего перехода из "Брентфорда" за 12 млн. фунтов в 2019 году. Эзри заслужил репутацию одного из лучших и самых стабильных игроков в Премьер-Лиге на своей позиции.



Талант Конса по достоинству оценил главный тренер сборной Англии Томас Тухель, выпуская Эзри в стартовом составе на все четыре матча на ЧМ-2026.



Примечательно, что Конса также способен сыграть правого защитника, а здесь "Арсенал" как раз ищет "апгрейд" относительно Бена Уайта.