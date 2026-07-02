Касорла завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 41 года.
Касорла выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Малаги" летом 2012. В течение своих шести сезонов на "Эмирейтс" Санти сыграл 180 матчей, забил 29 голов и завоевал два Кубка Англии.
Касорла заслужил репутацию одного из самых технически одаренных игроков в Премьер-Лиге, однако проблемы со здоровьем помешали Санти в полной мере раскрыть свой потенциал.
За свою профессиональную карьеру, длившуюся 23 года, Касорла перенес 11 операций, а заключительные три сезона Санти посвятил родному "Реал Овьедо".
За сборную Испании Касорла провел 81 матч, выиграв Чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах.
02.07.2026 20:00
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он не знал, но он ее завершил уже давно :)
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