Касорла завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 41 года.

Касорла выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Малаги" летом 2012. В течение своих шести сезонов на "Эмирейтс" Санти сыграл 180 матчей, забил 29 голов и завоевал два Кубка Англии.



Касорла заслужил репутацию одного из самых технически одаренных игроков в Премьер-Лиге, однако проблемы со здоровьем помешали Санти в полной мере раскрыть свой потенциал.



За свою профессиональную карьеру, длившуюся 23 года, Касорла перенес 11 операций, а заключительные три сезона Санти посвятил родному "Реал Овьедо".



За сборную Испании Касорла провел 81 матч, выиграв Чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах.