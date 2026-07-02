Ричард Хьюз покинет "Ливерпуль" в конце сезона 2026/27

Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз отработает еще один сезон в мерсисайдском клубе, после чего уйдет.

В 2024 году Хьюз прибыл в "Ливерпуль" из "Борнмута", куда годом ранее Ричард успел привести главного тренера Андони Ираолу.



Этим летом Хьюз поспособствовал приглашению Ираолы в "Ливерпуль", однако BBC ожидает, что Ричард не будет продлевать свой истекающий в 2027 году контракт.



Скорее всего, Хьюз продолжит карьеру в саудовском "Аль-Хиляле", где воссоединится с бывшим коллегой по "Борнмуту" Саймоном Фрэнсисом.



Фрэнсис был повышен до должности технического директора "Борнмута" в 2024 году, когда Хьюз собрался в "Ливерпуль", однако Саймон покинул клуб с южного побережья Англии в конце минувшего сезона.



Но прямо сейчас Хьюз сосредоточен на укреплении состава "Ливерпуля" перед дебютным сезоном Ираолы. "Красные" уже завершили приобретение защитника Жереми Жаке и перехватили вингера Виктора Муньоса.