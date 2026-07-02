Ричард Хьюз покинет "Ливерпуль" в конце сезона 2026/27

Ричард Хьюз Спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз отработает еще один сезон в мерсисайдском клубе, после чего уйдет.

В 2024 году Хьюз прибыл в "Ливерпуль" из "Борнмута", куда годом ранее Ричард успел привести главного тренера Андони Ираолу.

Этим летом Хьюз поспособствовал приглашению Ираолы в "Ливерпуль", однако BBC ожидает, что Ричард не будет продлевать свой истекающий в 2027 году контракт.

Скорее всего, Хьюз продолжит карьеру в саудовском "Аль-Хиляле", где воссоединится с бывшим коллегой по "Борнмуту" Саймоном Фрэнсисом.

Фрэнсис был повышен до должности технического директора "Борнмута" в 2024 году, когда Хьюз собрался в "Ливерпуль", однако Саймон покинул клуб с южного побережья Англии в конце минувшего сезона.

Но прямо сейчас Хьюз сосредоточен на укреплении состава "Ливерпуля" перед дебютным сезоном Ираолы. "Красные" уже завершили приобретение защитника Жереми Жаке и перехватили вингера Виктора Муньоса.





Метки Аль-Хиляль, Ливерпуль, Фрэнсис, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2026 19:00

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  1. dembo 02.07.2026 19:25 # dembo
    Ахахаа вот он какой етот колбасоеб)
    Еще годик до полного развала и на покой)

    (ответить)

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