"Сити" объявил о договоренности по Андерсону
"Манчестер Сити" объявил о достигнутой договоренности с "Ноттингем Форест" насчет приобретения полузащитника Эллиота Андерсона.
Ради приобретения 23-летнего Андерсона "Сити" раскошелится на 116 миллионов фунтов, чем побьет свой трансферный рекорд.
Заодно Андерсон станет самым дорогим британским игроком всех времен, отобрав это звание у Джуда Беллингема, которого "Реал" купил у дортмундской "Боруссии" за 115 млн. фунтов летом 2023.
Прямо сейчас Андерсон находится в расположении сборной Англии на Чемпионате Мира. Эллиот уже прошел медобследование, но оставшиеся формальности будут улажены по возвращении игрока домой.
Таким образом, Андерсон покинет "Форест" после двух сезонов выступлений. Летом 2024 Эллиот был приглашен "лесниками" из "Ньюкасла" за 35 млн. фунтов.
02.07.2026 17:00
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