"Борнмут" близок к покупке Альваро Родригеса

"Борнмут" близок к покупке нападающего испанского "Эльче" Альваро Родригеса.

По информации Sky Sports, позже на этой неделе Родригес прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить заключительные детали личного контракта.



Ожидается, что 21-летний игрок сборной Уругвая обойдется "Борнмуту" в 25 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.



В минувшем сезоне Ла Лиги Родригес забил семь голов за "Эльче", в том числе против "Барселоны" и "Реала".



Родригес начинал свою карьеру в "Реале", которому теперь достанется 50 процентов от вырученной "Эльче" суммы.